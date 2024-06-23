A Milli Takım, EURO 2024’te Gruptan Nasıl Çıkar? Türkiye - Çekya Maçının Önemi Büyük
A Milli Takım, EURO 2024’te Gruptan Nasıl Çıkar? Türkiye - Çekya Maçının Önemi Büyük
A Milli Futbol Takımımızın, Euro2024’te Portekiz’e karşı aldığı 3-0’lık yenilgi sonrasında en çok merak edilen konulardan biri, takımımızın gruptan nasıl çıkacağı. Millilerin son maçı olan Çekya karşılaşması turnuvadaki kaderimizi derinden etkileyecek.
Kazandığımızda farklı, beraberlikte farklı, yenilgide çok farklı senaryolar devreye girecek.
İşte A Milli Futbol Takımımızın gruptan nasıl çıkacağının alternatifleri…
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EURO2024’te F Grubunda mücadele eden A Milli Takımımız, grubundaki 2. Karşılaşmasında Portekiz’e karşı pek bir varlık gösteremedi ve sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrıldı.
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A Milli Futbol Takımı bu mağlubiyetin ardından grupta 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçı Gürcistan - Çekya maçının berabere bitmesi ise günün küçük tesellisiydi.
Bizim Çocuklar'ın Çekya ile oynayacağı müsabaka öncesi gruptan nasıl çıkacağımız konusunda araştırmalar başladı. İşte millilerin gruptan çıkma senaryoları ve tüm ihtimaller.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında Portekiz ile Gürcistan kozlarını paylaşacak.
Son maçlar öncesi oluşan puan durumu şu şekilde:
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KAZANIRSAK…
BERABERE KALIRSAK…
KAYBEDERSEK…
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