A Milli Takım, EURO 2024’te Gruptan Nasıl Çıkar? Türkiye - Çekya Maçının Önemi Büyük

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya mağlup olması durumunda dengeler tamamen bozulacak. Çekya bu durumda puanını 4'e yükseltecek. Gürcistan'ın da kazanması halinde Gürcistan ile Çekya'nın genel averajlarına bakılacak.

Çekya ve Gürcistan'ın son maçları kazanması durumunda A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te grubunu sonuncu bitirecek ve organizasyona veda edecek.