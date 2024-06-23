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A Milli Takım, EURO 2024’te Gruptan Nasıl Çıkar? Türkiye - Çekya Maçının Önemi Büyük

A Milli Takım, EURO 2024’te Gruptan Nasıl Çıkar? Türkiye - Çekya Maçının Önemi Büyük

Milli Takım
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.06.2024 - 09:40

A Milli Futbol Takımımızın, Euro2024’te Portekiz’e karşı aldığı 3-0’lık yenilgi sonrasında en çok merak edilen konulardan biri, takımımızın gruptan nasıl çıkacağı. Millilerin son maçı olan Çekya karşılaşması turnuvadaki kaderimizi derinden etkileyecek. 

Kazandığımızda farklı, beraberlikte farklı, yenilgide çok farklı senaryolar devreye girecek. 

İşte A Milli Futbol Takımımızın gruptan nasıl çıkacağının alternatifleri…

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EURO2024’te F Grubunda mücadele eden A Milli Takımımız, grubundaki 2. Karşılaşmasında Portekiz’e karşı pek bir varlık gösteremedi ve sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrıldı.

EURO2024’te F Grubunda mücadele eden A Milli Takımımız, grubundaki 2. Karşılaşmasında Portekiz’e karşı pek bir varlık gösteremedi ve sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı bu mağlubiyetin ardından grupta 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçı Gürcistan - Çekya maçının berabere bitmesi ise günün küçük tesellisiydi.

A Milli Futbol Takımı bu mağlubiyetin ardından grupta 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçı Gürcistan - Çekya maçının berabere bitmesi ise günün küçük tesellisiydi.

Bizim Çocuklar'ın Çekya ile oynayacağı müsabaka öncesi gruptan nasıl çıkacağımız konusunda araştırmalar başladı. İşte millilerin gruptan çıkma senaryoları ve tüm ihtimaller.

Bizim Çocuklar'ın Çekya ile oynayacağı müsabaka öncesi gruptan nasıl çıkacağımız konusunda araştırmalar başladı. İşte millilerin gruptan çıkma senaryoları ve tüm ihtimaller.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında Portekiz ile Gürcistan kozlarını paylaşacak.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında Portekiz ile Gürcistan kozlarını paylaşacak.

Son maçlar öncesi oluşan puan durumu şu şekilde:

Son maçlar öncesi oluşan puan durumu şu şekilde:

1-) Portekiz: 6 puan / +4 averaj

2-) Türkiye: 3 puan / -1 averaj

3-) Çekya: 1 puan / -1 averaj

4-) Gürcistan: 1 puan / -2 averaj

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KAZANIRSAK…

KAZANIRSAK…

Milliler, Çekya karşısında galip gelmesi halinde puanını 6'ya yükseltecek. Öte yandan Portekiz'in Gürcistan'a mağlup olması durumunda eşitlik olacak. Bu sonuçta ikili averajda lider olan Portekiz zirvede yer alacak, A Milli Futbol Takımı ise grup ikincisi olacak.

BERABERE KALIRSAK…

BERABERE KALIRSAK…

A Milli Futbol Takımı, Çekya maçından 1 puanla ayrılması halinde puanını 4'e yükseltecek. Gürcistan'ın Portekiz'i mağlup etmesi durumunda A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan eşit puanlarda olacak. Ancak ikili averajda üstün olduğumuz için A Milli Futbol Takımı, gruptan ikinci olarak çıkacak.

KAYBEDERSEK…

KAYBEDERSEK…

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya mağlup olması durumunda dengeler tamamen bozulacak. Çekya bu durumda puanını 4'e yükseltecek. Gürcistan'ın da kazanması halinde Gürcistan ile Çekya'nın genel averajlarına bakılacak.

Çekya ve Gürcistan'ın son maçları kazanması durumunda A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te grubunu sonuncu bitirecek ve organizasyona veda edecek.

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