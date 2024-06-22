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A Milli Takım'ın 3-0'lık Portekiz Mağlubiyetinden Sonra Paylaşımlarıyla Güldüren Twitter Kullanıcıları

A Milli Takım'ın 3-0'lık Portekiz Mağlubiyetinden Sonra Paylaşımlarıyla Güldüren Twitter Kullanıcıları

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 23:03

A Milli Takım, EURO 2024'te büyük hayallerle beklenen Portekiz karşılaşmasından 3-0'lık farklı bir yenilgiyle ayrıldı. Milliler, hem oyun olarak hem de mücadele olarak rakibinin oldukça gerisinde kaldı. Futbolseverler, sosyal medyada ortaya koyulan performansı eleştirirken mizahi paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. İşte karşılaşmaya dair eğlenceli gönderiler.

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