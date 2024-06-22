Arda Güler'i Portekiz Karşısında İlk 11 Başlatmayan Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya Tepkiler Çığ Gibi
Arda Güler'i Portekiz Karşısında İlk 11 Başlatmayan Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya Tepkiler Çığ Gibi
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz yenilgisinin ardından yaptığı Arda Güler açıklamasıyla futbolseverleri bir hayli kızdırdı. İtalyan teknik adam, genç yıldız hakkında üzgün olduğunu ifade etti.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
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Gürcistan maçında harika bir gole imza atan Arda Güler, Yunus Akgün'ün yerine 70. dakikada oyuna girdi.
Teknik Direktör Montella, maçın ardından "Arda konusunda gerçekten üzgünüm. Arda gerçekten yorgundu ve sakatlık riski vardı. Hatta maça almasam mı diye düşündüm. Bir gol atarız düşüncesiyle onu oyuna aldım." açıklamasında bulundu.
İtalyan çalıştırıcının bu sözleri, eleştirilere neden oldu. 👇
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