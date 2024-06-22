EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 Mağlup Olarak Beklentilerin Altında Kalan A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!
EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 Mağlup Olarak Beklentilerin Altında Kalan A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!
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EURO 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.
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Milliler, sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Galibiyet gollerini Bernardo Silva, Samet Akaydin (KK) ve Brun Fernandes kaydetti.
Galibiyet umuduyla başlanan mücadelenin düşüncelerden oldukça uzak noktalanması tepkileri de beraberinde getirdi. 👇
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Fenerliler yine boş yapmış her mağlubiyette yine teselli olarak Galatasaray'lı oyuncuları suçlamışlar
Takımın yarısı gsli mk Real Madridi mi suçlayalım
Galatasaray düşmalığı yapıp durmayın arda hafif sakat mert sakat Kenan girdiğimde ne yaptı ona bakmak lazım takım rezalet mesela ferdinin kanat otoban oldu S... Devamını Gör
femer ve beşiktaşlılar gerçekten zavallı. yunıs ve kerem gayet gayretli ve isteklilerdi. arda zaten oynamalıydı. orası ayrı. ancak malubiyet isteksiz futbol ... Devamını Gör