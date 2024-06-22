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EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 Mağlup Olarak Beklentilerin Altında Kalan A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!

EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 Mağlup Olarak Beklentilerin Altında Kalan A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 21:10

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibine 3-0 mağlup oldu. Ortaya koyulan oyun ve performans, futbolseverlerin tepkisini çekti.

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EURO 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

EURO 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Milliler, sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Galibiyet gollerini Bernardo Silva, Samet Akaydin (KK) ve Brun Fernandes kaydetti.

Milliler, sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Galibiyet gollerini Bernardo Silva, Samet Akaydin (KK) ve Brun Fernandes kaydetti.

Galibiyet umuduyla başlanan mücadelenin düşüncelerden oldukça uzak noktalanması tepkileri de beraberinde getirdi. 👇

Galibiyet umuduyla başlanan mücadelenin düşüncelerden oldukça uzak noktalanması tepkileri de beraberinde getirdi. 👇
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