EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 Mağlup Olarak Beklentilerin Altında Kalan A Milli Takım'a Gelen Tepkiler!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibine 3-0 mağlup oldu. Ortaya koyulan oyun ve performans, futbolseverlerin tepkisini çekti.