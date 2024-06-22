İki Rekorunu Birden Elinden Almıştı: Ronaldo Kendisine Selam Vermek İsteyen Arda Güler'i Görmezden Geldi

Son dönemde en büyük gurur kaynaklarımızdan biri olan Arda Güler, 19 yıl 118 günlükken Gürcistan'a attığı golle Ronaldo'nun rekorunu kırmıştı. Aynı zamanda “İlk Avrupa Şampiyonası maçında gol atan en genç oyuncu” olarak yine Cristiano Ronaldo'nun iki rekorunu birden elinden almış oldu.
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Portekiz maçının ardından Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya selam vermek istedi.
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Arda'yı görmezden gelen Ronaldo'nun o anları kameralara yansıdı.
İşte o anlar;
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