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Cristiano Ronaldo Hayranı Minik Kızın Futbolcuya Dokunduktan Sonra Yaşadığı Tatlı Heyecan Kameralara Yansıdı

Cristiano Ronaldo Hayranı Minik Kızın Futbolcuya Dokunduktan Sonra Yaşadığı Tatlı Heyecan Kameralara Yansıdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 22:18

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Cristiano Ronaldo, dünya futbol sahnesinde adeta bir fenomen haline gelmiş bir futbolcudur. Kendine has tarzı ve oyun anlayışıyla, tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan Ronaldo, futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu kanıtlamıştır. Kendi sınırlarını zorlayarak, futbol dünyasında birçok başarıya imza atan bu üstün yetenekli sporcu, tutkusu ve kararlılığıyla genç nesillere ilham veriyor ve her yaştan futbolseveri kendisine hayran bırakıyor.

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Maç öncesinde futbolculara eşlik eden miniklerden biri, kendisini tutamayarak hayranı olduğu Ronaldo'ya dokundu.

Maç öncesinde futbolculara eşlik eden miniklerden biri, kendisini tutamayarak hayranı olduğu Ronaldo'ya dokundu.

Küçük kızın o anda yaşadığı heyecan ve mutluluk kameralara yansıdı.

Küçük kızın o anda yaşadığı heyecan ve mutluluk kameralara yansıdı.

İşte o anlar;

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