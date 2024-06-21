Kaptan Eda Erdem Polonya Maçının Ardından Açıklama Yaptı: "Bu Takım Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor"

Filenin Sultanları, 2024 FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek final aşamasında Polonya'ya 3-2'lik skorla yenilerek turnuvaya veda etti. Heyecan dolu ve çekişmeli geçen turnuvada çeyrek final aşamasına kadar ilerlemeyi başaran milli takımımız, ne yazık ki Polonya karşısında üstünlük kuramadı.
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Mağlubiyetin ardından Kaptan Eda Erdem röportaj verdi ve bir değerlendirme yaptı.
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Takımda çok fazla sakat olduğunu söyleyen Erdem, "Açıklarımızı kapamaya, iyileşmeye çalışacağız. Daha hırslı çalışıp Olimpiyatlara gideceğiz. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor." dedi.
İşte o röportaj;
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