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Kaptan Eda Erdem Polonya Maçının Ardından Açıklama Yaptı: "Bu Takım Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor"

Kaptan Eda Erdem Polonya Maçının Ardından Açıklama Yaptı: "Bu Takım Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 20:44

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Filenin Sultanları, 2024 FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek final aşamasında Polonya'ya 3-2'lik skorla yenilerek turnuvaya veda etti. Heyecan dolu ve çekişmeli geçen turnuvada çeyrek final aşamasına kadar ilerlemeyi başaran milli takımımız, ne yazık ki Polonya karşısında üstünlük kuramadı.

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Mağlubiyetin ardından Kaptan Eda Erdem röportaj verdi ve bir değerlendirme yaptı.

Mağlubiyetin ardından Kaptan Eda Erdem röportaj verdi ve bir değerlendirme yaptı.

Takımda çok fazla sakat olduğunu söyleyen Erdem, "Açıklarımızı kapamaya, iyileşmeye çalışacağız. Daha hırslı çalışıp Olimpiyatlara gideceğiz. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor." dedi.

Takımda çok fazla sakat olduğunu söyleyen Erdem, "Açıklarımızı kapamaya, iyileşmeye çalışacağız. Daha hırslı çalışıp Olimpiyatlara gideceğiz. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor." dedi.

İşte o röportaj;

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