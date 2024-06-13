Görüş Bildir
Haberler
Video
Fenerbahçe Beko'nun 16 Yaşındaki Genç Oyuncusu Ömer Ege'nin Şampiyonluk Konuşması: "Karnem İyi Takdir Aldım"

Fenerbahçe Beko'nun 16 Yaşındaki Genç Oyuncusu Ömer Ege'nin Şampiyonluk Konuşması: "Karnem İyi Takdir Aldım"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 08:57

İçerik Devam Ediyor

Play-off final serisi 4’üncü maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko, uzatmalarda rakibini 80-72 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından kutlamalar başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kutlamalar sırasında, geçtiğimiz ay 16 yaşına giren genç basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin'e de mikrofon uzatıldı.

Kutlamalar sırasında, geçtiğimiz ay 16 yaşına giren genç basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin'e de mikrofon uzatıldı.

1 hafta önce okulu tatil olan gence karnesi de sorulunca ortaya gülümseten bir diyalog çıktı.

1 hafta önce okulu tatil olan gence karnesi de sorulunca ortaya gülümseten bir diyalog çıktı.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
9
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın