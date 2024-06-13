Fenerbahçe Beko'nun 16 Yaşındaki Genç Oyuncusu Ömer Ege'nin Şampiyonluk Konuşması: "Karnem İyi Takdir Aldım"

Play-off final serisi 4’üncü maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko, uzatmalarda rakibini 80-72 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından kutlamalar başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kutlamalar sırasında, geçtiğimiz ay 16 yaşına giren genç basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin'e de mikrofon uzatıldı.
1 hafta önce okulu tatil olan gence karnesi de sorulunca ortaya gülümseten bir diyalog çıktı.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın