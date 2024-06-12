Bir Kullanıcı Yapay Zeka ile Kızılcık Şerbeti Sezon Finalini Aşk-ı Memnu Karakterleriyle Yeniden Tasarladı

Televizyonlarımızın en çok ses getiren iki dizisi Aşk-ı Memnu ve Kızılcık Şerbeti bildiğiniz üzere. Aşk-ı Memnu, üzerinden yıllar geçse de hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Kızılcık Şerbeti ise yayınlandığı ilk günden beri kendisini diğer yapımlardan ayıran bir dizi oldu.