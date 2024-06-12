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Bir Kullanıcı Yapay Zeka ile Kızılcık Şerbeti Sezon Finalini Aşk-ı Memnu Karakterleriyle Yeniden Tasarladı

Bir Kullanıcı Yapay Zeka ile Kızılcık Şerbeti Sezon Finalini Aşk-ı Memnu Karakterleriyle Yeniden Tasarladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 19:51

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Televizyonlarımızın en çok ses getiren iki dizisi Aşk-ı Memnu ve Kızılcık Şerbeti bildiğiniz üzere. Aşk-ı Memnu, üzerinden yıllar geçse de hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Kızılcık Şerbeti ise yayınlandığı ilk günden beri kendisini diğer yapımlardan ayıran bir dizi oldu.

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"alinenaimaging" isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zeka ile Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini Aşk-ı Memnu karakterleriyle yeniden tasarladı.

"alinenaimaging" isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zeka ile Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini Aşk-ı Memnu karakterleriyle yeniden tasarladı.

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İşte o video;

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