Bir Kullanıcı Yapay Zeka ile Kızılcık Şerbeti Sezon Finalini Aşk-ı Memnu Karakterleriyle Yeniden Tasarladı

Televizyonlarımızın en çok ses getiren iki dizisi Aşk-ı Memnu ve Kızılcık Şerbeti bildiğiniz üzere. Aşk-ı Memnu, üzerinden yıllar geçse de hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Kızılcık Şerbeti ise yayınlandığı ilk günden beri kendisini diğer yapımlardan ayıran bir dizi oldu.
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"alinenaimaging" isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zeka ile Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini Aşk-ı Memnu karakterleriyle yeniden tasarladı.
Görkem'in Bihter, Fatih'in Behlül olduğu yeni sezon finali, iki dizinin hayranları taradından da beğeni topladı.
Evrim Alasya'nın Nebahat Çehre'ye benzerliği ise, video sayesinde bir kere daha dikkat çekti.
İşte o video;
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