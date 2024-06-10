Seda Sayan'ın Meşhur Filtrelerinden Evine Pencere Takmaya Gelen Usta da Nasibini Aldı

Seda Sayan'ın hem kendini hem yanındakileri 20 yaş gençleştiren meşhur filtrelerini bilmeyen yoktur. Daha önce bu filtrelerle Acun Ilıcalı, Safiye Soyman, Mustafa Sandal gibi isimleri, bir anda gençlik yıllarına ışınlamıştı.