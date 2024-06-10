Seda Sayan'ın Meşhur Filtrelerinden Evine Pencere Takmaya Gelen Usta da Nasibini Aldı

Seda Sayan'ın hem kendini hem yanındakileri 20 yaş gençleştiren meşhur filtrelerini bilmeyen yoktur. Daha önce bu filtrelerle Acun Ilıcalı, Safiye Soyman, Mustafa Sandal gibi isimleri, bir anda gençlik yıllarına ışınlamıştı.
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Seda Sayan'ın bu filtrelerinin yeni kurbanı evine balkon penceresi takmaya gelen usta oldu.
Teşekkür etmek için çektiği videoda usta bir anda bebek gibi olunca, o anlar sosyal medyanın diline düştü.
İşte o filtre;
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