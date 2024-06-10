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Her Anlamda Doğal Komik: Tolga Çevik Vücudundaki İlginç Anomali ile Kendisine 2 Ödül Getiren Bir Rol Oynamış

Her Anlamda Doğal Komik: Tolga Çevik Vücudundaki İlginç Anomali ile Kendisine 2 Ödül Getiren Bir Rol Oynamış

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 15:17

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Tolga Çevik, kendine özgü mizah anlayışı ve doğaçlama yeteneği ile Türk komedi dünyasının en önemli isimlerinden biri. Kendi tarzını yaratarak sektörde kalıcı bir iz bırakan sanatçı, hemen hemen herkes tarafından sevilen nadir isimlerden biri.

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İbrahim Selim'in programına konuk olan Tolga Çevik ilginç yeteneğinden ve bu yeteneğini nasıl avantaja dönüştürdüğünden bahsetti.

İbrahim Selim'in programına konuk olan Tolga Çevik ilginç yeteneğinden ve bu yeteneğini nasıl avantaja dönüştürdüğünden bahsetti.

Kürek kemiği ile yaptığı hareket sayesinde kostümsüz bir şekilde Quasimodo karakterine hayat veren Çevik, bu rolle iki de ödül almış.

Kürek kemiği ile yaptığı hareket sayesinde kostümsüz bir şekilde Quasimodo karakterine hayat veren Çevik, bu rolle iki de ödül almış.

Hikayenin tamamını buradan dinleyebilirsiniz;

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