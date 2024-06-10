Japon İşi Filmi Gerçek Oldu: Çin'de Bir Firma Sahibi Kendisine Birebir Benzeyen Bir Robot Yaptırdı

Teknolojinin son zamanlarda gösterdiği ilerleme, adeta ışık hızında gerçekleşiyor. Bu hızlı gelişim, onu takip etmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Ancak bu hızlı ilerlemenin getirdiği yenilikler, hayatımızı kolaylaştırıyor ve bize daha önce hayal dahi edemeyeceğimiz imkanlar sunuyor.