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Japon İşi Filmi Gerçek Oldu: Çin'de Bir Firma Sahibi Kendisine Birebir Benzeyen Bir Robot Yaptırdı

Japon İşi Filmi Gerçek Oldu: Çin'de Bir Firma Sahibi Kendisine Birebir Benzeyen Bir Robot Yaptırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 13:29

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Teknolojinin son zamanlarda gösterdiği ilerleme, adeta ışık hızında gerçekleşiyor. Bu hızlı gelişim, onu takip etmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Ancak bu hızlı ilerlemenin getirdiği yenilikler, hayatımızı kolaylaştırıyor ve bize daha önce hayal dahi edemeyeceğimiz imkanlar sunuyor.

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Çin'de bir firma sahibi kendisinin robotunu yaptırıp bir robot fuarında sergiledi.

Çin'de bir firma sahibi kendisinin robotunu yaptırıp bir robot fuarında sergiledi.

O görüntü akıllara Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrollerini paylaştığı Japon İşi filmini akıllara getirdi.

O görüntü akıllara Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrollerini paylaştığı Japon İşi filmini akıllara getirdi.

İşte o robot;

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