Hindistanlı Bir Kadının 'Yoga' Hakkında Söyledikleri Kapitalizm Üzerine Bir Kere Daha Düşündürecek

Yoga, son zamanlarda sadece bir spor aktivitesi olmaktan çıkıp, modern yaşamın bir parçası haline geldi. Özellikle sosyal medyanın da etkisiyle pek çok kişi, yogayı hayatına dahil etti. Hatta pek çok farklı yoga çeşidi de ortaya çıktı. Bu durum, yoga'nın sadece bir spor dalı olmaktan öte, bir moda, bir trend haline gelmesine neden oldu.