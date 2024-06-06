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Hindistanlı Bir Kadının 'Yoga' Hakkında Söyledikleri Kapitalizm Üzerine Bir Kere Daha Düşündürecek

Hindistanlı Bir Kadının 'Yoga' Hakkında Söyledikleri Kapitalizm Üzerine Bir Kere Daha Düşündürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 11:44

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Yoga, son zamanlarda sadece bir spor aktivitesi olmaktan çıkıp, modern yaşamın bir parçası haline geldi. Özellikle sosyal medyanın da etkisiyle pek çok kişi, yogayı hayatına dahil etti. Hatta pek çok farklı yoga çeşidi de ortaya çıktı. Bu durum, yoga'nın sadece bir spor dalı olmaktan öte, bir moda, bir trend haline gelmesine neden oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7tEPt...
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Hindistanlı bir kadın, kendi milletinin bir aktivite, olan yoga ile ilgili görüşlerini bir stand-up gösterisinde paylaştı.

Hindistanlı bir kadın, kendi milletinin bir aktivite, olan yoga ile ilgili görüşlerini bir stand-up gösterisinde paylaştı.

Yoganın ucuz ve sakinleştiren bir aktiviteyken, satılan pahalı yoga ürünleri ve yetişilmeye çalışılan yoga dersleriyle nasıl bambaşka bir şeye dönüştüğünü eleştirdi.

"Yoga eskiden sıkıcı insanların pijamalarıyla yaptığı bir aktiviteydi. Amerikalılar dahil olduktan sonra moda oldu." diyen kadının sözleri kapitalizm üzerine düşündürdü.

"Yoga eskiden sıkıcı insanların pijamalarıyla yaptığı bir aktiviteydi. Amerikalılar dahil olduktan sonra moda oldu." diyen kadının sözleri kapitalizm üzerine düşündürdü.

İşte o video;

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