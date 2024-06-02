Gerçek Hayatta Bahar: Bir Kadın Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi ve 46 Yaşında Hemşirelikten Mezun Oldu

Eşi ve çocukları için yıllarca kendi hayallerini erteledikten sonra, doktor olma hayaline geri dönen bir kadının hikayesini anlatan Bahar dizisi, geç kalmışlık hissiyle mücadele eden pek çok kişiye ilham oldu. Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar karakteri, özellikle pek çok kadına, içlerindeki cesareti yeniden hatırlattı.