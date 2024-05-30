Gerçek Sinan Kaya: Bir Taksici Uğurlu Tekel Bayiinin Önünden Geçerken Müşterisini Bırakıp Loto Oynamaya Gitti

Taksicilik, sadece bir aracı yönetmekten daha fazlasını gerektirir; aynı zamanda etkileyici bir sohbet yeteneği de ister. Bu, yolcularla etkileşim kurmak ve onları rahat hissettirmek için önemlidir. İyi bir taksici, yolculuğu keyifli bir deneyime dönüştürme yeteneğine sahip olmalıdır. Fakat bazen taksiciler ve müşteriler arasında gereksiz denebilecek bir samimiyet oluşabiliyor.
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Sosyal medya kullanıcısı Ece Melike'nin bindiği taksinin sürücüsü, uğurlu tekel bayiinin önünden geçerken müşterisini takside bırakıp loto oynamaya indi.
Ece Melike'nin sevgilisi de taksiciyle birilikte gidince, yalnız başına taskide ikilinin loto oynamasını bekledi.
İşte o video;
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