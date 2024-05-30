"Kadın ve Erkek Eşit midir?" Sorusuna Çok Net Bir Cevap Veren Amcanın Sözleri Kalbinizi Isıtacak

'Kadın ve erkek eşit midir?' sorusu, genellikle toplumun farklı kesimleri arasında büyük bir tartışmalara neden oluyor. Bu konuyu ele alırken, cinsiyetler arasındaki biyolojik farklılıkların yanı sıra sosyal ve kültürel normların da göz önünde bulundurulması gerektiği gerçeği gözardı edilince ortaya tuhaf tartışmalar çıkabiliyor.