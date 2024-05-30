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"Kadın ve Erkek Eşit midir?" Sorusuna Çok Net Bir Cevap Veren Amcanın Sözleri Kalbinizi Isıtacak

"Kadın ve Erkek Eşit midir?" Sorusuna Çok Net Bir Cevap Veren Amcanın Sözleri Kalbinizi Isıtacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 11:23

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'Kadın ve erkek eşit midir?' sorusu, genellikle toplumun farklı kesimleri arasında büyük bir tartışmalara neden oluyor. Bu konuyu ele alırken, cinsiyetler arasındaki biyolojik farklılıkların yanı sıra sosyal ve kültürel normların da göz önünde bulundurulması gerektiği gerçeği gözardı edilince ortaya tuhaf tartışmalar çıkabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dedikodutv0/v...
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Bir sokak röportajında "Kadın ve erkek eşit midir?" sorusu soruldu.

Bir sokak röportajında "Kadın ve erkek eşit midir?" sorusu soruldu.

Bir amcanın verdiği net cevap hem güldürdü hem kalpleri ısıttı.

Bir amcanın verdiği net cevap hem güldürdü hem kalpleri ısıttı.

İşte o röportaj;

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Ceren

Otobüste yer vereceğim amca kişisi :)

rcpbyrm

amcam çıkar gölgesinde rakı içelim.

merve

S*ktir olsun gitsin kısmına aşırıı katılıyorum 😂