"Kadın ve Erkek Eşit midir?" Sorusuna Çok Net Bir Cevap Veren Amcanın Sözleri Kalbinizi Isıtacak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dedikodutv0/v...
'Kadın ve erkek eşit midir?' sorusu, genellikle toplumun farklı kesimleri arasında büyük bir tartışmalara neden oluyor. Bu konuyu ele alırken, cinsiyetler arasındaki biyolojik farklılıkların yanı sıra sosyal ve kültürel normların da göz önünde bulundurulması gerektiği gerçeği gözardı edilince ortaya tuhaf tartışmalar çıkabiliyor.
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Bir sokak röportajında "Kadın ve erkek eşit midir?" sorusu soruldu.
Bir amcanın verdiği net cevap hem güldürdü hem kalpleri ısıttı.
İşte o röportaj;
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Otobüste yer vereceğim amca kişisi :)
amcam çıkar gölgesinde rakı içelim.
S*ktir olsun gitsin kısmına aşırıı katılıyorum 😂