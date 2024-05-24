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Ordu’da Tebliğ Yapan Mahmutefendi Tarikatı Üyelerine Vatandaştan Tepki: "İnsanları Namazdan Siz Soğuttunuz"

Ordu’da Tebliğ Yapan Mahmutefendi Tarikatı Üyelerine Vatandaştan Tepki: "İnsanları Namazdan Siz Soğuttunuz"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 18:35

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Ordu’da Mahmutefendi tarikatı üyesi Recep Konuk ve bir arkadaşı 'hiçbir maddi ve siyasi beklentileri olmadığını' belirterek tebliğ çalışması yapmak ister fakat bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

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Yalnızca insanlara namazı hatırlatmak istediklerini söyleyen tebliğcilere bir vatandaş "İnsanları namazdan siz soğuttunuz." dedi.

Yalnızca insanlara namazı hatırlatmak istediklerini söyleyen tebliğcilere bir vatandaş "İnsanları namazdan siz soğuttunuz." dedi.

Cemaatlerin yuvasını dağıttığını söyleyen vatadaş "Cemaatçiler benim çocuğumu elimde aldı." diyerek tebliğcileri kovdu.

Cemaatlerin yuvasını dağıttığını söyleyen vatadaş "Cemaatçiler benim çocuğumu elimde aldı." diyerek tebliğcileri kovdu.

İşte o anlar;

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