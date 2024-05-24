Ordu’da Tebliğ Yapan Mahmutefendi Tarikatı Üyelerine Vatandaştan Tepki: "İnsanları Namazdan Siz Soğuttunuz"

Ordu’da Mahmutefendi tarikatı üyesi Recep Konuk ve bir arkadaşı 'hiçbir maddi ve siyasi beklentileri olmadığını' belirterek tebliğ çalışması yapmak ister fakat bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.
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Yalnızca insanlara namazı hatırlatmak istediklerini söyleyen tebliğcilere bir vatandaş "İnsanları namazdan siz soğuttunuz." dedi.
Cemaatlerin yuvasını dağıttığını söyleyen vatadaş "Cemaatçiler benim çocuğumu elimde aldı." diyerek tebliğcileri kovdu.
İşte o anlar;
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