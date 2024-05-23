Sosyal Medyada Bir Kadının Para Frekansı Getiren Titreşime Sahip Rakamlarla Para Arttırma Yöntemi Viral Oldu

Son dönemde enerji arttırma, frekans, oldurma enerjisi gibi kavramları sık sık duymaya başladık ve herkes 777 gibi rakamlar kullanarak dileklerini diliyor. Aynı şekilde bu konuda da 'uzman' olduğunu iddia eden pek çok kişi de ortaya çıkmaya başladı.