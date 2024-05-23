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Sosyal Medyada Bir Kadının Para Frekansı Getiren Titreşime Sahip Rakamlarla Para Arttırma Yöntemi Viral Oldu

Sosyal Medyada Bir Kadının Para Frekansı Getiren Titreşime Sahip Rakamlarla Para Arttırma Yöntemi Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 13:08

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Son dönemde enerji arttırma, frekans, oldurma enerjisi gibi kavramları sık sık duymaya başladık ve herkes 777 gibi rakamlar kullanarak dileklerini diliyor. Aynı şekilde bu konuda da 'uzman' olduğunu iddia eden pek çok kişi de ortaya çıkmaya başladı.

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Bir kadın, para getiren titreşime sahip rakamlarla nasıl zengin olunacağının yöntemini paylaştı.

Bir kadın, para getiren titreşime sahip rakamlarla nasıl zengin olunacağının yöntemini paylaştı.

Üzerine bazı rakamlar yazacağınız beyaz bir kağıdı cüzdanınıza koyup sonuçları beklemeniz gerektiğini söyleyen kadının videosuna güldüren yorumlar da geldi.

Üzerine bazı rakamlar yazacağınız beyaz bir kağıdı cüzdanınıza koyup sonuçları beklemeniz gerektiğini söyleyen kadının videosuna güldüren yorumlar da geldi.

İşte o yöntem;

Ve videoya gelen yorumlar;

Ve videoya gelen yorumlar;

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