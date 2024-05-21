Dallarla Çığlıklar Atarak Yerlere Vurulan 4000 Dolar Değerindeki 'Öfke Ritüeli İnzivası'ndan İlginç Görüntüler

Son dönemde birbirinden ilginç ritüellerle ve nzivalarla karşılaşıyoruz. Ruhların dinlenmesini, farkındalığın artmasını ve rahatlamayı vaat eden bu ritüellere katılan ünlü isimler de var.
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Sosyal medyada, kadınlar için tasarlanmış bir sağlıklı yaşam merkezinde yapılan Öfke Ritüeli İnzivası'nın görüntüleri yayınlandı.
Kadınların ağaç dallarıyla çığlıklar atarak yere vurdukları bu ritüelin ise 4 bin dolar olduğu öğrenildi.
İşte o etkinlik;
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seanstan bitince 4 bin dolar ödemeyi yaptıktan sonra bu tepkiyi veririm muhtemelen
Bismillahirrahmanirahim 😵 bunları böyle ormanda görsem Felak Nas okuyup kaçarım.
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