Batman'da 16 Erkek Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekmek İçin Hasankeyf Kalesi'nde Pilates Yaptı

Dünya genelinde ve ülkemizde, kadın cinayetleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli hareketler ve organizasyonlar düzenleniyor. Bu önemli konuya dikkat çekmek ve toplumun bilinçlenmesini sağlamak adına, birçok etkinlik ve eylemler planlanıyor. Bu eylemlerden biri de Batman'da gerçekleştirildi.