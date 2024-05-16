Batman'da 16 Erkek Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekmek İçin Hasankeyf Kalesi'nde Pilates Yaptı

Dünya genelinde ve ülkemizde, kadın cinayetleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli hareketler ve organizasyonlar düzenleniyor. Bu önemli konuya dikkat çekmek ve toplumun bilinçlenmesini sağlamak adına, birçok etkinlik ve eylemler planlanıyor. Bu eylemlerden biri de Batman'da gerçekleştirildi.
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Hasankeyf Kalesi'nde bir araya gelen 16 erkek, bir eğitmen eşliğinde pilates yaptı.
Kimileri bu etkinliği oldukça beğenirken kimileri ise Kadın Cinayetleri meselesi ile alakası olmayan bir etkinlik olduğunu söyledi.
İşte o etkinlik;
O etkinliğe farklı yorumlar da geldi;
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