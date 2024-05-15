Bir TikTok Kullanıcısı Genç Kadınları Aşağılayarak Konuşan Jinekologlara Tepki Gösterdi:"Kendinizi Ezdirmeyin"

Jinekolojik muayene her yaşta oldukça önemli. Bu, kadınların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için hayati öneme sahip olup, çeşitli hastalıkların erken teşhisinde büyük bir rol oynar. Fakat özellikle genç kadınların, erken yaşta jinekolojik muayeneye gitmeleri hala bir tabu ve bu yalnızca halk arasında değil doktorlarda da kendisini gösteriyor.