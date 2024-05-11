Bir Kadın İş Yerlerinde İlişkileri Olduğu Halde 'Flört Eden' Çalışanları Eleştirdi: "İlgi Haydutluğu"

Şirket içi iletişim ve çalışanların birbirleriyle iyi anlaşabiliyor olması çok önemli. İyi bir işbirliği ve anlayış ortamı, şirket içindeki verimliliği ve genel performansı önemli ölçüde artırır. Fakat bu ilişkilerde bir sınır olması ve herkesin karşısındaki kişiye göre sınırlarını bilmesi de bir o kadar önemli.