Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Issız Adam Filminin Finalini İstediği Gibi Düzelterek Ülkenin Travmasını Düzeltti

Issız Adam ülkemiz sinemasının önemli filmlerinden biri. Kendi türünde birçok film arasından sıyrılarak ön plana çıkan 'Issız Adam', Türk sinemasının kaliteli yapımlarından biri olarak kabul edilir. Yayınlandığı ilk dönemde filmdeki yemeklerden, mekanlara her detay ayrı ayrı fenomen haline gelmişti hatırlarsanız.
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'moontainills' isimli sosyal medya kullanıcısı, filmin izleyenlerde travma yaratan final sahnesini yeniden düzenledi.
İzleyenlere derin bir oh çektiren yeni final, beğeni topladı.
İşte o final;
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