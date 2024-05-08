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Viral Olan "Bir Ayı mı Bir Erkek mi?" Sorusundan Sonra Ormanda Ayıyla Karşılaşan Kadın Yaşadıklarını Paylaştı

Viral Olan "Bir Ayı mı Bir Erkek mi?" Sorusundan Sonra Ormanda Ayıyla Karşılaşan Kadın Yaşadıklarını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 21:45

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Son dönemde sosyal medyada viral olan o soruyu mutlaka duymuşsunuzdur. 'Issız bir ormanda bir ayıyla mı karşılaşmayı tercih ederdiniz yoksa bir erkekle mi?' sorusuna, birçok kadının hatta babalarının bile 'ayı' yanıtını vermesi, beyleri biraz kızdırmıştı.

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Bir kadın, yürüyüş yaptığı sırada karşısına bir ayı çıktı.

Bir kadın, yürüyüş yaptığı sırada karşısına bir ayı çıktı.

Büyük bir soğuk kanlılıkla ayıdan kurtulmayı başaran kadın, o soru üzerine bir kere daha düşündürdü.

Büyük bir soğuk kanlılıkla ayıdan kurtulmayı başaran kadın, o soru üzerine bir kere daha düşündürdü.

İşte o video;

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