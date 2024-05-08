Viral Olan "Bir Ayı mı Bir Erkek mi?" Sorusundan Sonra Ormanda Ayıyla Karşılaşan Kadın Yaşadıklarını Paylaştı

Son dönemde sosyal medyada viral olan o soruyu mutlaka duymuşsunuzdur. 'Issız bir ormanda bir ayıyla mı karşılaşmayı tercih ederdiniz yoksa bir erkekle mi?' sorusuna, birçok kadının hatta babalarının bile 'ayı' yanıtını vermesi, beyleri biraz kızdırmıştı.
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Bir kadın, yürüyüş yaptığı sırada karşısına bir ayı çıktı.
Büyük bir soğuk kanlılıkla ayıdan kurtulmayı başaran kadın, o soru üzerine bir kere daha düşündürdü.
İşte o video;
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