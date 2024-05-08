Viral Olan "Bir Ayı mı Bir Erkek mi?" Sorusundan Sonra Ormanda Ayıyla Karşılaşan Kadın Yaşadıklarını Paylaştı

Son dönemde sosyal medyada viral olan o soruyu mutlaka duymuşsunuzdur. 'Issız bir ormanda bir ayıyla mı karşılaşmayı tercih ederdiniz yoksa bir erkekle mi?' sorusuna, birçok kadının hatta babalarının bile 'ayı' yanıtını vermesi, beyleri biraz kızdırmıştı.