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İlk Kez Marmaray'a Binen Genç O Anları "İlk Marmaray Deneyimim" Diye Paylaşınca Sosyal Medyanın Diline Düştü

İlk Kez Marmaray'a Binen Genç O Anları "İlk Marmaray Deneyimim" Diye Paylaşınca Sosyal Medyanın Diline Düştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 16:06

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Sosyal medyada hergün birbirinden ilginç videolara denk geliyoruz. Bazen bu videolardaki insanlarla aynı dünyadan olduğumuz konusunda şüpheye düşüyoruz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ardbudak/vide...
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Bir işi için Marmaray kullanması gereken bir genç yaşadıklarını "İlk Marmaray Deneyimim" notuyla paylaştı.

Bir işi için Marmaray kullanması gereken bir genç yaşadıklarını "İlk Marmaray Deneyimim" notuyla paylaştı.

Gencin toplumdan uzak yorumları sosyal medyanın diline düştü.

Gencin toplumdan uzak yorumları sosyal medyanın diline düştü.

İşte o video;

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