İlk Kez Marmaray'a Binen Genç O Anları "İlk Marmaray Deneyimim" Diye Paylaşınca Sosyal Medyanın Diline Düştü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ardbudak/vide...
Sosyal medyada hergün birbirinden ilginç videolara denk geliyoruz. Bazen bu videolardaki insanlarla aynı dünyadan olduğumuz konusunda şüpheye düşüyoruz.
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Bir işi için Marmaray kullanması gereken bir genç yaşadıklarını "İlk Marmaray Deneyimim" notuyla paylaştı.
Gencin toplumdan uzak yorumları sosyal medyanın diline düştü.
İşte o video;
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