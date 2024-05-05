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Kendisine Yer Verilmediği İçin Metroda Terör Estiren Teyze Yolcular Tarafından Metrodan İndirildi

Kendisine Yer Verilmediği İçin Metroda Terör Estiren Teyze Yolcular Tarafından Metrodan İndirildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 14:20

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Son dönemlerde gündemde olan bir konu, toplu taşıma araçlarında yaşlı bireylere yer verilip verilmemesi meselesi. Bu konu, toplumun farklı kesimlerinde çeşitli görüşlere neden olmuş durumda. Bazılarına göre, yaşlılar yer sağlamak hem bir nezaket göstergesi hem de bir zorunluluk. Diğer taraftan, bazıları ise bu durumun suistimal edildiğini düşünüyor.

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Bursa'da bir kadın, genç bir kız kendisine yer vermediği için genç kıza tepki gösterdi ve bu tartışma diğer yolculara da sıçradı.

Bursa'da bir kadın, genç bir kız kendisine yer vermediği için genç kıza tepki gösterdi ve bu tartışma diğer yolculara da sıçradı.

Diğer yolcular teyzenin, metrodan inmek yerine tartışmayı sürdürdüğünü fark edince, kendisini metrodan indirdi.

Diğer yolcular teyzenin, metrodan inmek yerine tartışmayı sürdürdüğünü fark edince, kendisini metrodan indirdi.

İşte o anlar;

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