Bir Taksici Yaşadığı Tartışmanın Ardından Otobüsün Camlarını İndirince Otobüs Şoförleri Taksiciyi Darp Etti

Trafikte yaşanan tartışmalar, günümüzün önemli sorunlarından biri haline geldi. Trafikte tartışma yaşanmasının hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından ciddi riskler oluşturuyor. Özellikle ticari araçlar arasında yaşanan tartışlamar kısa sürede büyüyerek tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor.