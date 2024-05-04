Bir Taksici Yaşadığı Tartışmanın Ardından Otobüsün Camlarını İndirince Otobüs Şoförleri Taksiciyi Darp Etti

Trafikte yaşanan tartışmalar, günümüzün önemli sorunlarından biri haline geldi. Trafikte tartışma yaşanmasının hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından ciddi riskler oluşturuyor. Özellikle ticari araçlar arasında yaşanan tartışlamar kısa sürede büyüyerek tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor.
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İzmir’de bir taksi şoförü, bir otobüs şoförü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüsün camlarını demir levye ile indirdi.
Olayın ardından otobüs şoförler, taksiciyi darp etti.
İşte o anlar;
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