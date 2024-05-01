"Mesleğin Karanlık Yüzü": Bir Kasap İnsanların Kendisinden Büyü Yapmak İçin İstediği Kemikleri Paylaştı

Sosyal medyada 'efendikasap16' isimli kullanıcının videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi etler ve kasaplık ile ilgili videolar paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de 'mesleğinin bir karanlık yüzünü' takipçileriyle paylaştı.