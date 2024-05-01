Görüş Bildir
Haberler
Video
"Mesleğin Karanlık Yüzü": Bir Kasap İnsanların Kendisinden Büyü Yapmak İçin İstediği Kemikleri Paylaştı

"Mesleğin Karanlık Yüzü": Bir Kasap İnsanların Kendisinden Büyü Yapmak İçin İstediği Kemikleri Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 23:39

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada 'efendikasap16' isimli kullanıcının videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi etler ve kasaplık ile ilgili videolar paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de 'mesleğinin bir karanlık yüzünü' takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6RcOQ...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Videoda çeşitli hayvanların kürek kemiklerini gösterdi.

Videoda çeşitli hayvanların kürek kemiklerini gösterdi.

Ardından bu kürek kemikleri için insanların nasıl para teklif ettiğini ve ne için kullanmaya çalıştıklarını açıklayarak izleyenleri şaşırtan bir bilgi verdi.

Ardından bu kürek kemikleri için insanların nasıl para teklif ettiğini ve ne için kullanmaya çalıştıklarını açıklayarak izleyenleri şaşırtan bir bilgi verdi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın