"Mesleğin Karanlık Yüzü": Bir Kasap İnsanların Kendisinden Büyü Yapmak İçin İstediği Kemikleri Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6RcOQ...
Sosyal medyada 'efendikasap16' isimli kullanıcının videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi etler ve kasaplık ile ilgili videolar paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de 'mesleğinin bir karanlık yüzünü' takipçileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Videoda çeşitli hayvanların kürek kemiklerini gösterdi.
Ardından bu kürek kemikleri için insanların nasıl para teklif ettiğini ve ne için kullanmaya çalıştıklarını açıklayarak izleyenleri şaşırtan bir bilgi verdi.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın