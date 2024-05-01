Bir Sokak Röportajında Konuşan Çiçekçi Kızın Dünyadan Tamamen Uzak Oluşu İzleyenleri Şaşırttı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6OuH9...
Hayatın karmaşasında, dünyanın sorunlarına odaklanmak, ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip etmek ve herkesin yaşadığı zorluklara empati yapabilmek, kişiyi hem zihinsel hem de duygusal anlamda yorabilir. Bu yüzden her birimiz bazen dünyadan tamamen soyutlanmak ve hiçbir şey düşünmeden, herhangi bir şeye kafa yormadan yaşamak isteriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sokak röportajında konuşan bir genç kızın, sorulara verdiği yanıt ve tavırları sosyal medyada viral oldu.
Çiçekçilik yapan genç kızın dünyadan ve toplumdan çok uzak oluşu, izleyenleri şaşırttı.
İşte o röportaj;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın