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Bir Sokak Röportajında Konuşan Çiçekçi Kızın Dünyadan Tamamen Uzak Oluşu İzleyenleri Şaşırttı

Bir Sokak Röportajında Konuşan Çiçekçi Kızın Dünyadan Tamamen Uzak Oluşu İzleyenleri Şaşırttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 22:31

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Hayatın karmaşasında, dünyanın sorunlarına odaklanmak, ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip etmek ve herkesin yaşadığı zorluklara empati yapabilmek, kişiyi hem zihinsel hem de duygusal anlamda yorabilir. Bu yüzden her birimiz bazen dünyadan tamamen soyutlanmak ve hiçbir şey düşünmeden, herhangi bir şeye kafa yormadan yaşamak isteriz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6OuH9...
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Sokak röportajında konuşan bir genç kızın, sorulara verdiği yanıt ve tavırları sosyal medyada viral oldu.

Sokak röportajında konuşan bir genç kızın, sorulara verdiği yanıt ve tavırları sosyal medyada viral oldu.

Çiçekçilik yapan genç kızın dünyadan ve toplumdan çok uzak oluşu, izleyenleri şaşırttı.

Çiçekçilik yapan genç kızın dünyadan ve toplumdan çok uzak oluşu, izleyenleri şaşırttı.

İşte o röportaj;

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