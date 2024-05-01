Bir Sokak Röportajında Konuşan Çiçekçi Kızın Dünyadan Tamamen Uzak Oluşu İzleyenleri Şaşırttı

Hayatın karmaşasında, dünyanın sorunlarına odaklanmak, ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip etmek ve herkesin yaşadığı zorluklara empati yapabilmek, kişiyi hem zihinsel hem de duygusal anlamda yorabilir. Bu yüzden her birimiz bazen dünyadan tamamen soyutlanmak ve hiçbir şey düşünmeden, herhangi bir şeye kafa yormadan yaşamak isteriz.