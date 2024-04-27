TikTok'ta Bir Kadın Yaralanan Çocuğu İçin Ambulans Beklerken Bir Yandan Canlı Yayın Yapmaya Çalıştı

Sosyal medyada daha fazla izlenme uğruna insanların sınır tanımadıklarına daha önce de çok kez şahit olduk. Özellikle canlı yayınlarda insanlar akılalmaz yöntemlerle daha fazla izlenmeye ulaşmaya çalışarak çoğu kez beynimizin uyuşmasına sebep oldu.