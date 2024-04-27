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TikTok'ta Bir Kadın Yaralanan Çocuğu İçin Ambulans Beklerken Bir Yandan Canlı Yayın Yapmaya Çalıştı

TikTok'ta Bir Kadın Yaralanan Çocuğu İçin Ambulans Beklerken Bir Yandan Canlı Yayın Yapmaya Çalıştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 16:44

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Sosyal medyada daha fazla izlenme uğruna insanların sınır tanımadıklarına daha önce de çok kez şahit olduk. Özellikle canlı yayınlarda insanlar akılalmaz yöntemlerle daha fazla izlenmeye ulaşmaya çalışarak çoğu kez beynimizin uyuşmasına sebep oldu.

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TikTok'ta 'Karagül' olarak bilinen bir kullanıcının çocuğu ev kazası geçirdi ve yaralandı.

TikTok'ta 'Karagül' olarak bilinen bir kullanıcının çocuğu ev kazası geçirdi ve yaralandı.

Kanlar içinde kalan çocuk için ambulans beklerken, annenin bir yandan canlı yayın yapmaya çalışması tepki çekti.

Kanlar içinde kalan çocuk için ambulans beklerken, annenin bir yandan canlı yayın yapmaya çalışması tepki çekti.

Yayını izleyenler "Kanı durdur, havlu bas" gibi yorumlar yapsa da kadın yayını durdurmadı.

Yayını izleyenler "Kanı durdur, havlu bas" gibi yorumlar yapsa da kadın yayını durdurmadı.

İşte o anlar;

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Pelda Yalçın

Ne çeşit bir mahlukatsınız ya?! Çocuk o hâldeyken bile canlı yayın saçmalığına devam edecek kadar kaybetmişsiniz şuurunuzu. Çocuklara yazık..

Rena

Bu cahilliktir başka hiçbir şey değil

Nuray

Çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığı bu kadının yanında güvende olamaz!