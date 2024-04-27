TikTok'ta Bir Kadın Yaralanan Çocuğu İçin Ambulans Beklerken Bir Yandan Canlı Yayın Yapmaya Çalıştı

Sosyal medyada daha fazla izlenme uğruna insanların sınır tanımadıklarına daha önce de çok kez şahit olduk. Özellikle canlı yayınlarda insanlar akılalmaz yöntemlerle daha fazla izlenmeye ulaşmaya çalışarak çoğu kez beynimizin uyuşmasına sebep oldu.
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TikTok'ta 'Karagül' olarak bilinen bir kullanıcının çocuğu ev kazası geçirdi ve yaralandı.
Kanlar içinde kalan çocuk için ambulans beklerken, annenin bir yandan canlı yayın yapmaya çalışması tepki çekti.
Yayını izleyenler "Kanı durdur, havlu bas" gibi yorumlar yapsa da kadın yayını durdurmadı.
İşte o anlar;
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Ne çeşit bir mahlukatsınız ya?! Çocuk o hâldeyken bile canlı yayın saçmalığına devam edecek kadar kaybetmişsiniz şuurunuzu. Çocuklara yazık..
Bu cahilliktir başka hiçbir şey değil
Çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığı bu kadının yanında güvende olamaz!