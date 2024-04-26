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Büyükannelerini Tatil İçin Çağırdıkları Evde Kadına Akılalmaz Bir Kaza Yaşatan Aile

Büyükannelerini Tatil İçin Çağırdıkları Evde Kadına Akılalmaz Bir Kaza Yaşatan Aile

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 18:10

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Aile büyükleri ile torunlar arasındaki kuşak farkı pek çok alanda iki grubun birbirini anlayamamasına sebep oluyor .Bu durum, çeşitli konularda iki tarafın birbirini tam anlamıyla kavrayamamasına, ihtiyaçlarını tam olarak anlayamamalarına yol açabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@jessicaaaaaaf...
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Bir torun, büyükannesini tatil yapması için göl evine davet etti.

Bir torun, büyükannesini tatil yapması için göl evine davet etti.

Fakat bir anlık dikkatsizlikle yaşanan beklenmedik kaza ile her biri neye uğradığını şaşırdı.

Fakat bir anlık dikkatsizlikle yaşanan beklenmedik kaza ile her biri neye uğradığını şaşırdı.

İşte o anlar;

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