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Dişçide Dişinin Uyuşması İçin Verilen İlacı Yanlışlıkla Yuttuğu İçin Boğazı Uyuşunca Panik Atak Geçiren Kadın

Dişçide Dişinin Uyuşması İçin Verilen İlacı Yanlışlıkla Yuttuğu İçin Boğazı Uyuşunca Panik Atak Geçiren Kadın

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 20:30

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Dişçi, pek çok kişinin fobisi. Dişçi koltuğuna oturmanın verdiği endişe ve tedirginlik, birçok kişinin diş sağlığına gereken önemi vermemesine bile neden olabilir. Dişçide yaşanan panik bazen trajikomik olayların yaşanmasına da sebep olabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozgemmtt/vide...
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Bir kadın, dişinin uyuşması için verilen ilacı yanlışlıkla yutunca nefes alma ve yutkunma hislerini geçici olarak kaybeti.

Bir kadın, dişinin uyuşması için verilen ilacı yanlışlıkla yutunca nefes alma ve yutkunma hislerini geçici olarak kaybeti.

Büyük bir panik yaşayan kadının o anları, dişçi fobisi olanların korkusunu daha da tetikledi.

Büyük bir panik yaşayan kadının o anları, dişçi fobisi olanların korkusunu daha da tetikledi.

İşte o anlar;

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