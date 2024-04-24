Dişçide Dişinin Uyuşması İçin Verilen İlacı Yanlışlıkla Yuttuğu İçin Boğazı Uyuşunca Panik Atak Geçiren Kadın

Dişçi, pek çok kişinin fobisi. Dişçi koltuğuna oturmanın verdiği endişe ve tedirginlik, birçok kişinin diş sağlığına gereken önemi vermemesine bile neden olabilir. Dişçide yaşanan panik bazen trajikomik olayların yaşanmasına da sebep olabiliyor.