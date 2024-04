Annelerle kurduğumuz bağ, hayatımızın en özel ve değerli parçalarından biridir. Her ne kadar hayatın hızlı akışı içerisinde bazen bunu unutsak da, onların varlığı her güzel anımızı daha da anlamlı kılar. Bu yüzden, hayatımızdaki her güzel anı onlarla paylaşmak istiyoruz.