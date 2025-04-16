İki İçerik Üreticisi Farklı Açılardan Türkiye ve Dubai'yi Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIbqJF...
Dubai son dönemde ünlü isimlerin ve Influencer'ların gözdesi. Sosyal medya platformlarında, Dubai'nin göz alıcı lüks yaşam tarzını yansıtan videolar ve içerikler sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu içerikler, şehrin büyüleyici atmosferini ve çekici yaşam stilini gözler önüne seriyor. Peki nedir bu Dubai'nin alamet-i farikası?
İki içerik üreticisi alım gücü, işsizlik oranı, güvenlik gibi açılardan karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuç ise herkese aynı soruyu sordurdu: Siz hangisini tercih ederdiniz?
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Dubai, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren, göz alıcı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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