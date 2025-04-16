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İki İçerik Üreticisi Farklı Açılardan Türkiye ve Dubai'yi Karşılaştırdı

İki İçerik Üreticisi Farklı Açılardan Türkiye ve Dubai'yi Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 17:06 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 17:13

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Dubai son dönemde ünlü isimlerin ve Influencer'ların gözdesi. Sosyal medya platformlarında, Dubai'nin göz alıcı lüks yaşam tarzını yansıtan videolar ve içerikler sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu içerikler, şehrin büyüleyici atmosferini ve çekici yaşam stilini gözler önüne seriyor. Peki nedir bu Dubai'nin alamet-i farikası?

İki içerik üreticisi alım gücü, işsizlik oranı, güvenlik gibi açılardan karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuç ise herkese aynı soruyu sordurdu: Siz hangisini tercih ederdiniz?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIbqJF...
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Dubai, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren, göz alıcı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor.

Dubai, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren, göz alıcı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor.

Kendine has özellikleri ile dünya çapında büyük bir ilgi odağı haline gelen Dubai, her geçen gün daha da popüler bir hale geliyor. Zengin kültürü, modern mimarisi, lüks yaşam tarzı ve etkileyici manzaraları ile adeta bir turizm cenneti haline geldi. İster iş ister tatil amaçlı olsun, Dubai'yi ziyaret eden herkes kendisini adeta başka bir dünyada hissediyor. Bu yüzden Dubai, sadece bir yer değil, aynı zamanda bir deneyim, bir yaşam tarzı ve bir hayranlık konusu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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