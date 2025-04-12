Kuzey Kore'de Propaganda Sloganları Eşliğinde Çalıştırılan İşçilerin Görüntüleri Paylaşıldı

Bildiğiniz üzere Kuzey Kore dış dünyaya tamamen kapalı bir hayat yaşıyor. Ne farklı ülkedeki insanlar oranın halkı hakkında bilgi sahibi ne de Kuzey Kore gelişen ve değişen dünyayı takip edebiliyor. Ülke hakkında yalnızca, oraya giden bazı insanların yaptığı gizli çekimler ve görebildikleri kadarıyla anlattıkları sayesinde fikir sahibi olabiliyoruz.
Kuzey Kore'de propaganda sloganları eşliğinde çalıştırılan işçileri görüntülendi. O görüntüler savaş sonrası filmlerden bir sahneye benzetildi.
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Kuzey Kore günümüz dünyasının en gizemli ülkelerinin başında geliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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