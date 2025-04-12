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Kuzey Kore'de Propaganda Sloganları Eşliğinde Çalıştırılan İşçilerin Görüntüleri Paylaşıldı

Kuzey Kore'de Propaganda Sloganları Eşliğinde Çalıştırılan İşçilerin Görüntüleri Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2025 - 21:45

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere Kuzey Kore dış dünyaya tamamen kapalı bir hayat yaşıyor. Ne farklı ülkedeki insanlar oranın halkı hakkında bilgi sahibi ne de Kuzey Kore gelişen ve değişen dünyayı takip edebiliyor. Ülke hakkında yalnızca, oraya giden bazı insanların yaptığı gizli çekimler ve görebildikleri kadarıyla anlattıkları sayesinde fikir sahibi olabiliyoruz.

Kuzey Kore'de propaganda sloganları eşliğinde çalıştırılan işçileri görüntülendi. O görüntüler savaş sonrası filmlerden bir sahneye benzetildi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kuzey Kore günümüz dünyasının en gizemli ülkelerinin başında geliyor.

Kuzey Kore günümüz dünyasının en gizemli ülkelerinin başında geliyor.

Kapalı kapılar ardında yaşanan hayatı, dış dünyaya kapalı politikaları ve belirsizliği ile adından sıkça söz ettiren bu ülke, dünyanın en esrarengiz toprakları arasında yer alıyor. Bilinmezliklerle dolu, sırlarla örülü bir hikayesi olan Kuzey Kore, dünya sahnesindeki en gizemli karakterlerden biri olarak kabul ediliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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