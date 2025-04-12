Kuzey Kore'de Propaganda Sloganları Eşliğinde Çalıştırılan İşçilerin Görüntüleri Paylaşıldı

Kapalı kapılar ardında yaşanan hayatı, dış dünyaya kapalı politikaları ve belirsizliği ile adından sıkça söz ettiren bu ülke, dünyanın en esrarengiz toprakları arasında yer alıyor. Bilinmezliklerle dolu, sırlarla örülü bir hikayesi olan Kuzey Kore, dünya sahnesindeki en gizemli karakterlerden biri olarak kabul ediliyor.