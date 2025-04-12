Yine Aydınlandık: "Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek" Sözü Nereden Geliyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIWb8DnoHOi/
'Susma, sustukça sıra sana gelecek' pek çok eylemde duyduğumuz klasikleşmiş bir slogan. Bu, toplumda duyulan bir çığlık, bir uyanış çağrısı olarak kabul ediliyor. Kendi haklarını savunmayan, adaletsizlik karşısında sessiz kalan herkesin, bir gün aynı duruma düşebileceğinin altını çizen bu sloganın nereden geldiğini biliyor muydunuz?
Pek çok konuda ilgi çekici araştırmalara imza atan 'gizembilig' bu sloganın da tarihini araştırdı. Bu sloganın altından da Adolf Hitler çıktı.
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Sloganın tarihi, Martin Niemöller'in savaş sonrası yazdığı ünlü şiirine dayanıyor.
Niemöller'in yazdığı meşhur şiir ise şöyle;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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