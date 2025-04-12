onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yine Aydınlandık: "Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek" Sözü Nereden Geliyor?

Yine Aydınlandık: "Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek" Sözü Nereden Geliyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2025 - 20:10

İçerik Devam Ediyor

'Susma, sustukça sıra sana gelecek' pek çok eylemde duyduğumuz klasikleşmiş bir slogan. Bu, toplumda duyulan bir çığlık, bir uyanış çağrısı olarak kabul ediliyor. Kendi haklarını savunmayan, adaletsizlik karşısında sessiz kalan herkesin, bir gün aynı duruma düşebileceğinin altını çizen bu sloganın nereden geldiğini biliyor muydunuz?

Pek çok konuda ilgi çekici araştırmalara imza atan 'gizembilig' bu sloganın da tarihini araştırdı. Bu sloganın altından da Adolf Hitler çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIWb8DnoHOi/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Sloganın tarihi, Martin Niemöller'in savaş sonrası yazdığı ünlü şiirine dayanıyor.

Sloganın tarihi, Martin Niemöller'in savaş sonrası yazdığı ünlü şiirine dayanıyor.

Martin Niemöller, 20. yüzyılın önemli figürlerinden biridir. Almanya'da doğmuş ve büyümüş olan Niemöller, hem bir deniz subayı hem de bir Lüteriyen papazı olarak ülkesine hizmet etmiştir. Ancak belki de en çok, Nazi rejimine karşı duruşu ve ardından gelen hapis cezası ile tanınır. Niemöller, Hitler'in iktidara gelmesinin ardından başlangıçta onu desteklemiş olsa da, rejimin kiliseye ve dini özgürlüklere yönelik baskılarına karşı çıkmıştır. Bu duruşu nedeniyle 1937'de tutuklanmış ve sekiz yıl boyunca çeşitli toplama kamplarında tutulmuştur. Niemöller, savaş sonrası dönemde de insan hakları ve barış savunucusu olarak aktif olarak çaba göstermiştir.

Niemöller'in yazdığı meşhur şiir ise şöyle;

Niemöller'in yazdığı meşhur şiir ise şöyle;

'Önce sosyalistler için geldiler, ben sosyalist olmadığım için sesimi çıkarmadım. 

Sonra sendikacılar için geldiler, sendikacı olmadığım için sesimi çıkarmadım. 

Sonra Yahudiler için geldiler, Yahudi olmadığım için sesimi çıkarmadım... 

Ve artık benim için geldiklerinde, sesini çıkaracak kimse kalmamıştı!' 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın