Yine Aydınlandık: "Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek" Sözü Nereden Geliyor?

'Susma, sustukça sıra sana gelecek' pek çok eylemde duyduğumuz klasikleşmiş bir slogan. Bu, toplumda duyulan bir çığlık, bir uyanış çağrısı olarak kabul ediliyor. Kendi haklarını savunmayan, adaletsizlik karşısında sessiz kalan herkesin, bir gün aynı duruma düşebileceğinin altını çizen bu sloganın nereden geldiğini biliyor muydunuz?

Pek çok konuda ilgi çekici araştırmalara imza atan 'gizembilig' bu sloganın da tarihini araştırdı. Bu sloganın altından da Adolf Hitler çıktı.