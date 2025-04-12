Rus Bir Psikoloğun Ülkesinde Yayınlanan Türk Dizileri Hakkında Söyledikleri Gündem Oldu

Bu konuda pek çok farklı görüş mevcut. Kimileri dizilerin insan hayatı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu düşünürken kimileri ise bunun dizi ve filmlerin sorumluluğunda olmadığını, etkilenmek ya da etkilenmemenin sadece insanın kendi ile ilgili olduğunu savunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?