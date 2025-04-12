Rus Bir Psikoloğun Ülkesinde Yayınlanan Türk Dizileri Hakkında Söyledikleri Gündem Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIRzm9...
Bilindiği üzere, Türk dizileri dünya genelinde birçok farklı ülkede izleyiciyle buluşuyor. Türk dizileri, sadece yerel izleyicilerin değil, aynı zamanda dünya genelindeki izleyicilerin de beğenisini kazanmayı başarıyor. Pek çok dizinin ve oyuncunu dünyanın dört bir yanında hayran kitledi var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi ve filmlerin insan psikolojisi ve karakteri üzerindeki etkileri tartışmalı bir konu bildiğiniz üzere.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın