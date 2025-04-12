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Rus Bir Psikoloğun Ülkesinde Yayınlanan Türk Dizileri Hakkında Söyledikleri Gündem Oldu

Rus Bir Psikoloğun Ülkesinde Yayınlanan Türk Dizileri Hakkında Söyledikleri Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2025 - 18:38 Son Güncelleme: 12.04.2025 - 19:01

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Bilindiği üzere, Türk dizileri dünya genelinde birçok farklı ülkede izleyiciyle buluşuyor. Türk dizileri, sadece yerel izleyicilerin değil, aynı zamanda dünya genelindeki izleyicilerin de beğenisini kazanmayı başarıyor. Pek çok dizinin ve oyuncunu dünyanın dört bir yanında hayran kitledi var.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIRzm9...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Dizi ve filmlerin insan psikolojisi ve karakteri üzerindeki etkileri tartışmalı bir konu bildiğiniz üzere.

Dizi ve filmlerin insan psikolojisi ve karakteri üzerindeki etkileri tartışmalı bir konu bildiğiniz üzere.

Bu konuda pek çok farklı görüş mevcut. Kimileri dizilerin insan hayatı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu düşünürken kimileri ise bunun dizi ve filmlerin sorumluluğunda olmadığını, etkilenmek ya da etkilenmemenin sadece insanın kendi ile ilgili olduğunu savunuyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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