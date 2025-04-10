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Gençlik Karate Ligi'nde Bronz Madalya Kazanan Ukraynalı Sporcu Rus Rakibi ile Fotoğraf Çekilmeyi Reddetti

Gençlik Karate Ligi'nde Bronz Madalya Kazanan Ukraynalı Sporcu Rus Rakibi ile Fotoğraf Çekilmeyi Reddetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.04.2025 - 18:28

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Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş yıllardır devam ediyor bildiğiniz üzere. Bu gerilim her alanda kendini gösteriyor. İspanya'da Gençlik Karate Ligi'nde dünyanın dört bir yanından sporcu yarıştı. Yarışmada bronz madalyanın sahibi olan 13 yaşındaki Ukraynalı sporcu Yevhenii Melnyk, fotoğraf çekimi sırasında Rus rakibiyle yan yana gelmek istemediği için sahneyi terk etti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2014 yılından beri sürüyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2014 yılından beri sürüyor.

Yaşanan bu gerilim her alanda kendini hissettiriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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