Gençlik Karate Ligi'nde Bronz Madalya Kazanan Ukraynalı Sporcu Rus Rakibi ile Fotoğraf Çekilmeyi Reddetti

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş yıllardır devam ediyor bildiğiniz üzere. Bu gerilim her alanda kendini gösteriyor. İspanya'da Gençlik Karate Ligi'nde dünyanın dört bir yanından sporcu yarıştı. Yarışmada bronz madalyanın sahibi olan 13 yaşındaki Ukraynalı sporcu Yevhenii Melnyk, fotoğraf çekimi sırasında Rus rakibiyle yan yana gelmek istemediği için sahneyi terk etti.