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Amerika'da Yaşayan Bir Türk Anlattı: Amerika'daki Evler Nasıl Temizleniyor?

Amerika'da Yaşayan Bir Türk Anlattı: Amerika'daki Evler Nasıl Temizleniyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2025 - 10:24

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Amerika'daki müstakil ev kültürü, her birimizin dikkatini çekmiştir. Bu evlerin benzersiz mimarisi, geniş bahçeleri ve konforlu yaşam alanları, Amerikan yaşam biçiminin en net örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Amerika'daki bu müstakil ev düzeni, hem yerel halkın hem de dünya genelindeki insanların hayranlıkla izlediği bir yaşam standardı. Fakat her birimizin aklına, bu koca evlerin nasıl temizlendiği sorusu gelmiştir. 

Amerika'da yaşayan ve Amerika'daki yaşamla ilgili bilgiler paylaşan 'ertuce.tr' isimli içerik üreticisi çektiği bir video ile bu soruyu yanıtladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Öncelikle evlerin genel olarak ormanın, ağaçlık alanların içinde olması sebebiyle pek fazla kirlenmediğini anlattı.

Öncelikle evlerin genel olarak ormanın, ağaçlık alanların içinde olması sebebiyle pek fazla kirlenmediğini anlattı.

Genel olarak gelir durumunun iyi olması sebebiyle de kimsenin temizliğe vakit harcamadığını, bunun için ücreti karşılığında başkalarına temizlettiklerini anlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bozkurt

Bu adamı ne zaman görsem Fernando Hierro'yu hatırlıyorum.