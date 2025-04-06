Amerika'daki müstakil ev kültürü, her birimizin dikkatini çekmiştir. Bu evlerin benzersiz mimarisi, geniş bahçeleri ve konforlu yaşam alanları, Amerikan yaşam biçiminin en net örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Amerika'daki bu müstakil ev düzeni, hem yerel halkın hem de dünya genelindeki insanların hayranlıkla izlediği bir yaşam standardı. Fakat her birimizin aklına, bu koca evlerin nasıl temizlendiği sorusu gelmiştir.
Amerika'da yaşayan ve Amerika'daki yaşamla ilgili bilgiler paylaşan 'ertuce.tr' isimli içerik üreticisi çektiği bir video ile bu soruyu yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncelikle evlerin genel olarak ormanın, ağaçlık alanların içinde olması sebebiyle pek fazla kirlenmediğini anlattı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu adamı ne zaman görsem Fernando Hierro'yu hatırlıyorum.