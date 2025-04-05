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İmamoğlu İçin Yapılan Protestolarına Damga Vurmuştu: Pikachu Şimdi de ABD'deki Protestolarda Görüldü

İmamoğlu İçin Yapılan Protestolarına Damga Vurmuştu: Pikachu Şimdi de ABD'deki Protestolarda Görüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2025 - 22:25

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Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protesto gösterilerinde birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Bunların en dikkat çekeni ise Pikachu kostümlü eylemci olmuştu. Kostümüyle polisten kaçan gencin o anları tüm dünyada viral olmuştu. 

Amerika'da Trump ve Elon Musk'a karşı başlayan protesto gösterilerinde de Pikachu görüldü. Pikachu bu yıl gerçekleşen eylemlerin sembolü haline gelmiş oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bildiğiniz üzere ABD'de Alon Musk ve Donald Trump ikilisi her yaptıklarıyla olay oluyor.

Bildiğiniz üzere ABD'de Alon Musk ve Donald Trump ikilisi her yaptıklarıyla olay oluyor.

Fakat bu durum ülkede büyük bir isyana sebep oldu. Halkın öfkesi, Trump ve onun en güçlü destekçisi olan Musk'a karşı bir eyleme dönüştü. Trump ve Musk'ın yönetim anlayışlarına, ekonomik stratejilerine ve insan haklarına dair yaklaşımlarına karşı çıkan halk, sesini duyurmak için sokaklara döküldü.

Detayları burada anlatmıştık;

ABD'deki eylemlerde görülen Pikachu, elbette ülkemizde de gündem oldu;

ABD'deki eylemlerde görülen Pikachu, elbette ülkemizde de gündem oldu;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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