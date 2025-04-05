İmamoğlu İçin Yapılan Protestolarına Damga Vurmuştu: Pikachu Şimdi de ABD'deki Protestolarda Görüldü

Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protesto gösterilerinde birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Bunların en dikkat çekeni ise Pikachu kostümlü eylemci olmuştu. Kostümüyle polisten kaçan gencin o anları tüm dünyada viral olmuştu.

Amerika'da Trump ve Elon Musk'a karşı başlayan protesto gösterilerinde de Pikachu görüldü. Pikachu bu yıl gerçekleşen eylemlerin sembolü haline gelmiş oldu.