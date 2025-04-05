İmamoğlu İçin Yapılan Protestolarına Damga Vurmuştu: Pikachu Şimdi de ABD'deki Protestolarda Görüldü

Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protesto gösterilerinde birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Bunların en dikkat çekeni ise Pikachu kostümlü eylemci olmuştu. Kostümüyle polisten kaçan gencin o anları tüm dünyada viral olmuştu.
Amerika'da Trump ve Elon Musk'a karşı başlayan protesto gösterilerinde de Pikachu görüldü. Pikachu bu yıl gerçekleşen eylemlerin sembolü haline gelmiş oldu.
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Bildiğiniz üzere ABD'de Alon Musk ve Donald Trump ikilisi her yaptıklarıyla olay oluyor.
ABD'deki eylemlerde görülen Pikachu, elbette ülkemizde de gündem oldu;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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