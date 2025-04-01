Koca Bir Ay Gibi: Bir İçerik Üreticisi Mart Ayında Yaşanan Tüm Olayları Kısa Bir Video ile Özetledi

Mart ayı tüm ülke için oldukça hareketli geçti. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan süreç hem siyaset dünyasında hem günlük yaşamımızda büyük bir değişim rüzgarını beraberinde getirdi. Aynı zamanda bu ay Filiz Akın, Şinasi Yurtseven, Tanyeli, Volkan Konak gibi pek çok değerli sanatçımızın kaybıyla da sarsıldık.

'uzatmabirader' isimli sosyal medya kullanıcısı, uzun uzun anlatılan olayları kısaca özetlediği videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi Mart ayında yaşanan tüm olayları da bir video ile özetledi. Art arda yaşanan bu olaylar, izlerken bir ay değil bir senenin özetiymiş gibi hissettirdi.