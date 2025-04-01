Koca Bir Ay Gibi: Bir İçerik Üreticisi Mart Ayında Yaşanan Tüm Olayları Kısa Bir Video ile Özetledi

Mart ayı tüm ülke için oldukça hareketli geçti. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan süreç hem siyaset dünyasında hem günlük yaşamımızda büyük bir değişim rüzgarını beraberinde getirdi. Aynı zamanda bu ay Filiz Akın, Şinasi Yurtseven, Tanyeli, Volkan Konak gibi pek çok değerli sanatçımızın kaybıyla da sarsıldık.
'uzatmabirader' isimli sosyal medya kullanıcısı, uzun uzun anlatılan olayları kısaca özetlediği videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi Mart ayında yaşanan tüm olayları da bir video ile özetledi. Art arda yaşanan bu olaylar, izlerken bir ay değil bir senenin özetiymiş gibi hissettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile başlayan süreç, hemen ardından gözaltına alınması ve 4 günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklanması ile sonuçlandı.
Aynı zamanda sanat dünyası da peş peşe gelen acı haberlerle sarsıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın