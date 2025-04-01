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Koca Bir Ay Gibi: Bir İçerik Üreticisi Mart Ayında Yaşanan Tüm Olayları Kısa Bir Video ile Özetledi

Koca Bir Ay Gibi: Bir İçerik Üreticisi Mart Ayında Yaşanan Tüm Olayları Kısa Bir Video ile Özetledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.04.2025 - 21:22

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Mart ayı tüm ülke için oldukça hareketli geçti. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan süreç hem siyaset dünyasında hem günlük yaşamımızda büyük bir değişim rüzgarını beraberinde getirdi. Aynı zamanda bu ay Filiz Akın, Şinasi Yurtseven, Tanyeli, Volkan Konak gibi pek çok değerli sanatçımızın kaybıyla da sarsıldık. 

'uzatmabirader' isimli sosyal medya kullanıcısı, uzun uzun anlatılan olayları kısaca özetlediği videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi Mart ayında yaşanan tüm olayları da bir video ile özetledi. Art arda yaşanan bu olaylar, izlerken bir ay değil bir senenin özetiymiş gibi hissettirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile başlayan süreç, hemen ardından gözaltına alınması ve 4 günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklanması ile sonuçlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile başlayan süreç, hemen ardından gözaltına alınması ve 4 günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklanması ile sonuçlandı.

Bu süreçte halk da sokağa döküldü ve pek çok gencimiz tutuklandı.

Aynı zamanda sanat dünyası da peş peşe gelen acı haberlerle sarsıldı.

Aynı zamanda sanat dünyası da peş peşe gelen acı haberlerle sarsıldı.

Mart ayının başından bu yana Edip Akbayram, Şinasi Yurtseven, Tanyeli, Osman Sınav, Filiz Akın ve Volkan Konak gibi ülkenin değerli sanatçılarının kayıp haberlerini aldık.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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