CHP'li Ali Mahir Başarır, Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Konuştu: "Nereye Kaçacak Adam!"

Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı bildiğiniz üzere. Anjiyoya alınan Polat'ın kalbine stent takıldığı öğrenildi.
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mahir Polat'ın sağlık durumu hakkında konuştu. Polat'ın tutuksuz yargılanabileceğini söyleyen Başarır, 'Nereye kaçacak adam!' diyerek tepkisini dile getirdi.
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Mahir Polat'ın 27 Mart'ta yüksek tansiyon sebebiyle sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.
Polat sağlık sorunları yaşadığını bildirmesinden iki gün sonra hastaneye kaldırıldı ve kendisine tekrar anjiyo yapıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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