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CHP'li Ali Mahir Başarır, Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Konuştu: "Nereye Kaçacak Adam!"

CHP'li Ali Mahir Başarır, Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Konuştu: "Nereye Kaçacak Adam!"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.04.2025 - 20:08

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Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı bildiğiniz üzere. Anjiyoya alınan Polat'ın kalbine stent takıldığı öğrenildi. 

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mahir Polat'ın sağlık durumu hakkında konuştu. Polat'ın tutuksuz yargılanabileceğini söyleyen Başarır, 'Nereye kaçacak adam!' diyerek tepkisini dile getirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Mahir Polat'ın 27 Mart'ta yüksek tansiyon sebebiyle sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Mahir Polat'ın 27 Mart'ta yüksek tansiyon sebebiyle sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Polat, 21 Şubat'taki bir paylaşımında son dört yıl içerisinde üçüncü kez anjiyografi (anjiyo) geçirdiğini ifade etmişti. Üç anjiyo sonucunda kalbine altı adet stent yerleştirildiğini belirten Polat, iki damarında mevcut olan tıkanıklığı sürekli olarak kontrol edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Polat sağlık sorunları yaşadığını bildirmesinden iki gün sonra hastaneye kaldırıldı ve kendisine tekrar anjiyo yapıldı.

Polat sağlık sorunları yaşadığını bildirmesinden iki gün sonra hastaneye kaldırıldı ve kendisine tekrar anjiyo yapıldı.

Polat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirten Ali Mahir Başarır, 'Sonra insanlar yürür. Yürümesin mi insanlar şimdi?' dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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