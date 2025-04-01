CHP'li Ali Mahir Başarır, Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Konuştu: "Nereye Kaçacak Adam!"

Polat, 21 Şubat'taki bir paylaşımında son dört yıl içerisinde üçüncü kez anjiyografi (anjiyo) geçirdiğini ifade etmişti. Üç anjiyo sonucunda kalbine altı adet stent yerleştirildiğini belirten Polat, iki damarında mevcut olan tıkanıklığı sürekli olarak kontrol edilmesi gerektiğini dile getirmişti.