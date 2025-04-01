Istakoz Skandalı ile Tanınan İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan Erdoğan ve Eşine Övgü Dolu Bayram Videosu

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'yı 'ıstakoz skandalı' ile hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için bir bayram videosu paylaştı. Övgü dolu sözler paylaşan Bursalı, son dönemde yaşanan olaylara da değindi.
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"Sizin varlığınız sadene ülkemizin değil bir ümmetin umudu" diyen Bursalı güçlü Türkiye'nin de teminatı olduğunu söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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