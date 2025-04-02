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Fenerbahçeli Bir Taraftar Maçı Boykot Edemediği İçin Özür Diledi: "Bu Hikâyenin Özrünü Tüm CHP'den Diliyoruz."

Fenerbahçeli Bir Taraftar Maçı Boykot Edemediği İçin Özür Diledi: "Bu Hikâyenin Özrünü Tüm CHP'den Diliyoruz."

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.04.2025 - 21:13

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ATV ekranlarında yayınlanacak. Bildiğiniz üzere ülkede 2 Nisan için büyük bir boykot hareketi planlandı. Özgür Özel maç öncesi boykot çağrısı yaparak maçı ekrana getirecek olan kanalın izlenmemesini istedi. 

Bir Fenerbahçe taraftarı karara uymadığı için maç öncesi özür diledi. 'Keşke boykot 2 Nisan'a denk gelmeseydi.' diyen genç bütün CHP'den özür dilediklerini söyledi.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ülkede büyük bir boykot haraketi başladı.

İlk olarak Özgür Özel'in, kendi açıklamasını yayınlamayan kanallar için yaptığı çağrı giderek büyüdü ve büyük bir boykot listesi oluştu.

Ardından 2 Nisan günü için büyük ve organize bir boykot hareketi planlandı.

Ardından 2 Nisan günü için büyük ve organize bir boykot hareketi planlandı.

Ülkedeki tüm alışveriş işlemleri bir günlüğüne tamamen durduruldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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