Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ATV ekranlarında yayınlanacak. Bildiğiniz üzere ülkede 2 Nisan için büyük bir boykot hareketi planlandı. Özgür Özel maç öncesi boykot çağrısı yaparak maçı ekrana getirecek olan kanalın izlenmemesini istedi.
Bir Fenerbahçe taraftarı karara uymadığı için maç öncesi özür diledi. 'Keşke boykot 2 Nisan'a denk gelmeseydi.' diyen genç bütün CHP'den özür dilediklerini söyledi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ülkede büyük bir boykot haraketi başladı.
Ardından 2 Nisan günü için büyük ve organize bir boykot hareketi planlandı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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