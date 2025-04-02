Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla ülkede bir boykot hareketi başladı. Ekrem İmamoğlu destekçileri, sürece tepkilerini göstermek için 2 Nisan günü, tüm alışveriş eylemlerini durdurma kararı aldı. Pek çok kişi bugün alışveriş yapmazken, bazı mekanlar ise kepenk açmadı.

Fakat bildiğiniz üzere boykot çoğunlukla tartışmalı bir konu. Kimileri bu eylemi anlamsız bulurken kimileri ise boykotun oldukça güçlü bir eylem türü olduğunu savunuyor. Yazarı David Harvey'nin Kapital üzerine verdiği derste boykotun nasıl bir etki yaratabileceğini anlattığı anlar yeniden hatırlandı.