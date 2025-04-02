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Yazar David Harvey'nin Boykotun Nasıl Önemli Bir Araca Dönüştüğünü Anlattığı Dersi Yeniden Hatırlandı

Yazar David Harvey'nin Boykotun Nasıl Önemli Bir Araca Dönüştüğünü Anlattığı Dersi Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.04.2025 - 19:27

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla ülkede bir boykot hareketi başladı. Ekrem İmamoğlu destekçileri, sürece tepkilerini göstermek için 2 Nisan günü, tüm alışveriş eylemlerini durdurma kararı aldı. Pek çok kişi bugün alışveriş yapmazken, bazı mekanlar ise kepenk açmadı. 

Fakat bildiğiniz üzere boykot çoğunlukla tartışmalı bir konu. Kimileri bu eylemi anlamsız bulurken kimileri ise boykotun oldukça güçlü bir eylem türü olduğunu savunuyor. Yazarı David Harvey'nin Kapital üzerine verdiği derste boykotun nasıl bir etki yaratabileceğini anlattığı anlar yeniden hatırlandı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Harvey, emek ve sermaye de dahil her şeyin bir süreç olduğunu, hareket halinde olmadıkları zaman hiçbir değerleri olmadığını savundu.

Harvey, emek ve sermaye de dahil her şeyin bir süreç olduğunu, hareket halinde olmadıkları zaman hiçbir değerleri olmadığını savundu.

'Şeyler durduğunda değer kaybolur' diyen Harvey tüm sistemin yıkılma noktasına gelebileceğini anlattı. Aynı zamanda 11 Eylül örneğini veren Harvey, duran ekonominin sonuçlarını ve yaratacağı endişeyi net bir şekilde ortaya koydu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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