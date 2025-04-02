Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanma kararı ile birlikte CHP cephesinde hareketli bir dönem başladı. Özgür Özel, yaşananlar ile ilgili yaptığı açıklamaları yayınlamayan medya kuruluşlarına tepki göstermiş, ardından da destekçilerini boykota çağırmıştı. Boykot hareketi giderek büyüdü ve pek çok marka boykot listesine alındı.

İmamoğlu destekçileri, 2 Nisan'da (bugün) tüm alışveriş işlemlerini durdurma kararı aldı. Boykotun sonuçları ise merak konusu oldu. İnsanlara boykot ille ilgili düşünceleri soruldu. Pek çok kişinin boykotun sonuç vereceği konusunda hemfikir olduğu görüldü.