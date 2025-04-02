Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanma kararı ile birlikte CHP cephesinde hareketli bir dönem başladı. Özgür Özel, yaşananlar ile ilgili yaptığı açıklamaları yayınlamayan medya kuruluşlarına tepki göstermiş, ardından da destekçilerini boykota çağırmıştı. Boykot hareketi giderek büyüdü ve pek çok marka boykot listesine alındı.
İmamoğlu destekçileri, 2 Nisan'da (bugün) tüm alışveriş işlemlerini durdurma kararı aldı. Boykotun sonuçları ise merak konusu oldu. İnsanlara boykot ille ilgili düşünceleri soruldu. Pek çok kişinin boykotun sonuç vereceği konusunda hemfikir olduğu görüldü.
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Boykot günü ekmek bile almadığını, bir gün öncesinden kalan ekmekleri yediğini söyleyen vatandaş "İnsanlar bir araya geldiğinde, yapabilecekleri bir şey yok."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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walla sabah kola aldım mahalle bakkalından, parasını yarın vermek üzere yazdırdım. saçma oldu ama oldu bence :d
Ticaret bakanı Bolat 2 nisan boykotuna karsi market alışverişi yaptı!! Bunları parmağımızda oynatmak bu kadar kolay, sayemizde market rafları fiyatlarını gör... Devamını Gör