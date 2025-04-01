Muhalefetin Boykot Çağrısına Tepki Göstermişti: Erdoğan'ın Yıllar Önce Boykot Çağrısı Yaptığı Ortaya Çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamaları ve konuşmaları yayınlamayan medya kuruluşlarına tepki göstermiş, destekçilerine boykot çağrısı yapmıştı. Ardından boykot hareketi büyüdü ve pek çok marka boykot edilmeye başlandı.

Fakat hükümet tarafı 'boykot' meselesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, boykot listesine 'Milletimiz bu ülkede üreten istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.' sözleriyle tepki göstermişti. Özgür Özel, Erdoğan'ın 2008 yılında boykot çağrısı yaptığı bir videoyu paylaştı. '2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir.' notuyla paylaştığı video kısa sürede gündem oldu.