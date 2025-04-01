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Muhalefetin Boykot Çağrısına Tepki Göstermişti: Erdoğan'ın Yıllar Önce Boykot Çağrısı Yaptığı Ortaya Çıktı

Muhalefetin Boykot Çağrısına Tepki Göstermişti: Erdoğan'ın Yıllar Önce Boykot Çağrısı Yaptığı Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.04.2025 - 22:32 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 22:34

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamaları ve konuşmaları yayınlamayan medya kuruluşlarına tepki göstermiş, destekçilerine boykot çağrısı yapmıştı. Ardından boykot hareketi büyüdü ve pek çok marka boykot edilmeye başlandı. 

Fakat hükümet tarafı 'boykot' meselesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, boykot listesine 'Milletimiz bu ülkede üreten istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.' sözleriyle tepki göstermişti. Özgür Özel, Erdoğan'ın 2008 yılında boykot çağrısı yaptığı bir videoyu paylaştı. '2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir.' notuyla paylaştığı video kısa sürede gündem oldu.

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Videoda, medyanın güvenilirliğini yitirdiğini söyleyen Erdoğan partisinin mensuplarına "Bu haberleri yapan medyaya karşı kampanyanızı başlatın, bu gazeteleri evinize sokmayın" dediği görüldü.

Videoda, medyanın güvenilirliğini yitirdiğini söyleyen Erdoğan partisinin mensuplarına "Bu haberleri yapan medyaya karşı kampanyanızı başlatın, bu gazeteleri evinize sokmayın" dediği görüldü.

CHP lideri Özgür Özel o videoyu 'Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz! Boykot demokratik haktır. 2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir. Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir. Tutarsızlıktan utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine rezil oldunuz. Hadi buyrun…' notuyla paylaştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Özgür Özel'in paylaşımı;

Özgür Özel'in paylaşımı;
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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