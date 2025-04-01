Trabzonspor U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finalinde Çıkacağı Maç Öncesi Volkan Konak'ı Andı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, ani vefatıyla hem sevenlerini hem sanat dünyasını yasa boğdu. Kuzey Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında fenalaşan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeti. 58 yaşında aramızdan ayrılan Konak, bugün toprağa verildi.
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan rakibi Inter U19 ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi, Trabzonspor'un ev sahipliği yaptığı Papara Park tribünlerinde, ünlü sanatçı Volkan Konak anıldı. Maç öncesi Konak'ın Yarim Yarim türküsü çalındı.
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Volkan Konak, şarkısını seslendirdiği sırada bir anda yere yığıldı. Kendisine sahnede kalp masajı yapıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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