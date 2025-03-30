Almanya'nın "O Ses Çocuklar" Yarışmasına Katılan Türk Kızı Gökhan Türkmen Şarkısıyla Jüriyi Ağlattı

The Voice, yani ülkemizde bilinen ismiyle 'O Ses Türkiye' pek çok ülkede düzenlenen bir yarışma. Bu yarışmalara bazen, o ülkelerde katılan Türkler de kendi dillerinde söyledikleri şarkılarla katılarak yarışmaya damgalarını vuruyorlar.

Yarışmanın çocuklar için düzenlenen bir versiyonu da var. Almanya'da çocuklar için düzenlenen The Voice Kids'e 14 yaşındaki Tuana, Gökhan Türkmen'in Sen İstanbul'sun şarkısı ile damgasını vurdu. Tuana'nın performansı jüri üyelerini büyüledi.