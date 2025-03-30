Almanya'nın "O Ses Çocuklar" Yarışmasına Katılan Türk Kızı Gökhan Türkmen Şarkısıyla Jüriyi Ağlattı

The Voice, yani ülkemizde bilinen ismiyle 'O Ses Türkiye' pek çok ülkede düzenlenen bir yarışma. Bu yarışmalara bazen, o ülkelerde katılan Türkler de kendi dillerinde söyledikleri şarkılarla katılarak yarışmaya damgalarını vuruyorlar.
Yarışmanın çocuklar için düzenlenen bir versiyonu da var. Almanya'da çocuklar için düzenlenen The Voice Kids'e 14 yaşındaki Tuana, Gökhan Türkmen'in Sen İstanbul'sun şarkısı ile damgasını vurdu. Tuana'nın performansı jüri üyelerini büyüledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce de Almanya'daki The Voice yarışmasına Türkçe şarkıyla katılan Zeynep Avcı, Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını seslendirmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın