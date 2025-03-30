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Almanya'nın "O Ses Çocuklar" Yarışmasına Katılan Türk Kızı Gökhan Türkmen Şarkısıyla Jüriyi Ağlattı

Almanya'nın "O Ses Çocuklar" Yarışmasına Katılan Türk Kızı Gökhan Türkmen Şarkısıyla Jüriyi Ağlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2025 - 21:01

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The Voice, yani ülkemizde bilinen ismiyle 'O Ses Türkiye' pek çok ülkede düzenlenen bir yarışma. Bu yarışmalara bazen, o ülkelerde katılan Türkler de kendi dillerinde söyledikleri şarkılarla katılarak yarışmaya damgalarını vuruyorlar. 

Yarışmanın çocuklar için düzenlenen bir versiyonu da var. Almanya'da çocuklar için düzenlenen The Voice Kids'e 14 yaşındaki Tuana, Gökhan Türkmen'in Sen İstanbul'sun şarkısı ile damgasını vurdu. Tuana'nın performansı jüri üyelerini büyüledi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Daha önce de Almanya'daki The Voice yarışmasına Türkçe şarkıyla katılan Zeynep Avcı, Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını seslendirmişti.

Daha önce de Almanya'daki The Voice yarışmasına Türkçe şarkıyla katılan Zeynep Avcı, Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını seslendirmişti.

Zeynep Avcı da harika performansıyla jüri üyelerinin tüylerini diken diken etmiş, ardından Tan Taşçı'nın sahnesine konuk olmuştu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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