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Neşe, Sevinç, Huzur: "Bayram" Kelimesi Nereden Geliyor?

Neşe, Sevinç, Huzur: "Bayram" Kelimesi Nereden Geliyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2025 - 19:03

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Bugün, İslam dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Bu bayram oruç tutarak geçirilen bir ayın ardından gelen, sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön planda olduğu bir bayramdır. Peki 'bayram' kelimesi nereden geliyor?

Pek çok kelimenin kökenini araştıran 'nerdengeliyo' isimli içerik üreticisi 'bayram' kelimesinin de kökenine indi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DH0wE73ocHu/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Pek çok kişi bayram kelimesinin dilimize Arapça'dan geçtiğini düşünse de bayram kelimesi Oğuz Tükçesi'ne özgü bir kelime.

Pek çok kişi bayram kelimesinin dilimize Arapça'dan geçtiğini düşünse de bayram kelimesi Oğuz Tükçesi'ne özgü bir kelime.

Baran kelimesindeki 'd'nin 'y'ye dönüşmesi ile oluşan kelime sevinç, neşe, mutluluk, huzur anlamlarına geliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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