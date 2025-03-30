Neşe, Sevinç, Huzur: "Bayram" Kelimesi Nereden Geliyor?

Bugün, İslam dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Bu bayram oruç tutarak geçirilen bir ayın ardından gelen, sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön planda olduğu bir bayramdır. Peki 'bayram' kelimesi nereden geliyor?

Pek çok kelimenin kökenini araştıran 'nerdengeliyo' isimli içerik üreticisi 'bayram' kelimesinin de kökenine indi.